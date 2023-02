Fa festa solo la Gelbison, sconfitte per Avellino e Juve Stabia

Tonfo dell'Avellino al Partenio-Lombardi, dove la Viterbese si impone per 2-0. Laziali subito in vantaggio con Marotta che approfitta di uno svarione della retroguardia irpina. I padroni di casa tentano di reagire, ma sono ancora gli ospiti a colpire. Questa volta su penalty, assegnato per fallo di Moretti su Mungo. Dal dischetto Marotta non sbaglia e sigla la sua personale doppietta.

Conquista invece tre punti preziosi la Gelbison che batte in trasferta il Monterosi Tuscia. La gara del Rocchi si sblocca nel primo tempo. La rete del successo cilentano porta la firma di Uliano.

Crolla allo Zaccheria la Juve Stabia. Finisce 3-0 per il Foggia. I gol tutti nella ripresa. L'1-0 lo segna Costa con un tiro che finisce all'incrocio dei pali. Il raddoppio pugliese è invece opera di Ogunseje. Nel finale i satanelli calano il tris con Petermann.

Acciuffa il pari nel finale Il Giugliano. Finisce 1-1 la sfida dell'Adriatico con il Pescara. Abruzzessi in vantaggio con la rete di Merola. Nella ripresa espulso Plizzari, Pescara in dieci. Il Giugliano approfitta della superiorità numerica e nei minuti di recupero trova il gol con Sorrentino. Giornata amara per la Turris che al Liguori viene battuta 1-0 dal Potenza. Decide il match Hadziosmanovic nella ripresa.