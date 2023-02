Napoli, numeri da record. Salernitana, testa alla Juve

Giornata di riposo per i calciatori del Napoli, reduci dal successo esterno contro lo Spezia. Gli azzurri torneranno ad allenarsi domani a Castel Volturno per preparare la gara con la Cremonese, in programma domenica sera allo stadio Maradona. Vola sulle ali dell'entusiasmo la città, non potrebbe essere altrimenti davanti ai numeri da record della capolista. Quinta vittoria consecutiva per la squadra di Spalletti, la diciottesima in 21 partite di campionato, per un totale di 56 punti conquistati. Tredici i punti di distacco sull'Inter. MIglior attacco con 51 gol segnati, ma anche la miglior difesa con soltanto 15 reti al passivo.

Scenderà in campo invece domani alle 20,45 la Salernitana, attesa dalla sfida contro la Juventus. Nonostante il freddo glaciale, si prevede il pubblico delle grandi occasioni allo stadio Arechi. "Voglio vedere i progressi che abbiamo dimostrato a Lecce soprattutto sotto il profilo della compattezza e della volontà di aiutarsi a vicenda", ha detto il tecnico granata Davide Nicola. Salernitana a quota 21, i bianconeri la superano di tre lunghezze. Allegri parla apertamente di scontro diretto. "Il dato di fatto, dice, è che abbiamo 23 punti. Dobbiamo raggiungere i 40 punti che sono quelli della salvezza".