De Luca:"Difendere la scuola al di là delle bandiere di partito".

31 voti favorevoli, sei contrari e un'astensione. Il Consiglio Regionale della Campania ha approvato la risoluzione sulle "Politiche per l'istruzione ed il contrasto alla dispersione scolastica ed alla povertà educativa". Un provvedimento che si oppone ad alcune delle misure della Legge di Bilancio. "Le recenti decisioni del Governo e la ripartizione delle risorse a danno della Campania sono un macigno sul futuro dei nostri ragazzi", ha detto la presidente della Commissione regionale Istruzione e Cultura, Bruna Fiola. Nel corso del dibattito in aula ha preso la parola il presidente della Giunta Vincenzo De Luca.

"Per noi la scuola è una priorità. Quello che sta accadendo nelle giovani generazioni è sconvolgente- ha detto De Luca- i social hanno stravolto i processi educativi nelle giovani generazioni, c'è una vera e propria emergenza educativa e la perdita del principio di autorità. Mettiamo da parte le bandiere di partito- ha aggiunto il presidente della Regione- e facciamo una battaglia unitaria per difendere il Mezzogiorno e la scuola del Sud".