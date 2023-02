Salernitana, De Sanctis: "Sousa ha voluto fortemente i granata"

E' cominciata l'avventura di Pauolo Sousa alla Salernitana. IL tecnico ha fatto subito conoscenza con i calciatori, dirigendo il primo allenamento nel centro sportivo Mary Rosy.

"E' un profilo internazionale, di grande esperienza e conoscenza di calcio- ha detto il diretto sprotivo Morgan De Sanctis- C'è la convinzione che potrà darci un aiuto importante per raggiungere la salvezza".

Sousa, 52 anni, in passato centrocampista di Juve, Inter e Parma, ben conosce le difficoltà del campionato italiano, avendo già guidato la Fiorentina. L'ultimo club in cui ha allenato è stato il Flamengo in Brasile.

Tempo di nuovi arrivi e addii. Si chiude in maniera amara l'esperienza a Salerno di Davide Nicola, che la scorsa stagione fu l'artefice della straordinaria rimonta della squadra. Esonerato a gennaio e poi richiamato nel giro di 48 ore, ha raccolto solo tre punti in quattro partite. Fatale la sconfitta rimediata al Bentegodi contro il Verona, diretta concorrente dei granata nella lotta per evitare la retrocessione.