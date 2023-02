Torre Annunziata, il giallo del corpo in mare

Le ferite alla testa fanno pensare che sia stato colpito con un oggetto pesante, un martello o una grossa pietra, il cappio al collo legato a un masso era presumibilmente il tentativo di far affondare il corpo avvistato da un pescatore lungo la spiaggia delle sette scogliere, nella zona di Rovigliano a Torre Annunziata e poi recuperato dal mare in tempesta. Si indaga per omicidio, l'uomo che ha tra i 30 e i 40 anni e potrebbe essere dell'est Europa, non aveva documenti, non è stato ancora identificato, alcuni tatuaggi potrebbero aiutare a dargli un nome. La procura di Torre Annunziata e i carabinieri hanno ascoltato il pescatore che ha dato l'allarme, verificano elementi legati a persone di cui e' stata denunciata la scomparsa e alcune immagini di telecamere. Ma non e' scontato che l'omicidio sia avvenuto nella zona del ritrovamento, il corpo potrebbe essere stato trasportato proprio dal mare agitatissimo. Non ancora fissata l'autopsia