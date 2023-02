A Napoli i 106 migranti della "Sea Eye 4" . Diversi bambini. 3 vittime

Arrivati a Napoli i 106 migranti scappati dai propri paesi a bordo di gommoni e tratti in salvo al largo delle coste maltesi-libiche dalla nave dell'Ong "Sea Eye Four".

Tra loro 35 bambini di cui 22 non accompagnati. Uno, di soli otto mesi. 3 le vittime dell'ennesima tragedia in mare. Alle due persone decedute si è aggiunta quella di un ragazzo di 29 anni del Mali deceduto dopo il trasporto in elicottero all'ospedale di Messina.

L'attracco nel porto di Napoli intorno alle 14.30. Perfetta l'accoglienza predisposta da Prefettura, Regione e Comune.

Dopo le visite mediche, per una ventina di profughi è stato necessario il ricovero in ospedale per ferite, ustioni, diabete e traumi vari. 2 Bambini sono stati portati all'ospedale pediatrico Santobono. Isolamento per una donna al terzo mese di gravidanza risultata positiva al Covid.

I minori sbarcati senza genitori saranno assistiti in una struttura del comune di Napoli. I non ospedalizzati sono stati alloggiati nel residence adiacente l'ospedale del mare di Ponticelli, nato in era Covid.

Interviste a : Mamadou Guye - Mediatore Culturale; Gaetano Manfredi - Sindaco di Napoli