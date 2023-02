Incendia tre auto alla ex, arrestato 39enne

La prima auto era stata incendiata nel dicembre del 2020. Poi due raid: a marzo e a maggio di un anno fa. L'ultimo è stato sventato dai Carabinieri che hanno arrestato il piromane, un uomo di 39 anni di Camposano, nel nolano. La vittima designata una donna con la quale l'uomo aveva intrecciato in passato una relazione durata solo pochi mesi.

Da allora, è cominciata la persecuzione: prima telefonate anonime, poi i raid incendiari. La donna cambia le sue abitudini, si trasferisce a casa dei suoi genitori. Ma intanto denuncia: i Carabinieri riescono a ricostruire tutto attraverso lo studio delle immagini delle telecamere di videosorveglianza comunale. Ogni volta che la vittima sostituiva l'auto, il 39enne riusciva a incendiarla. Fino all'ultima, scampata alle fiamme grazie all'intervento dei Carabinieri che hanno fermato l'uomo finito agli arresti domiciliari con l'accusa di atti persecutori e indendio.

Un'altra auto è andata in fiamme a Sant'Anastasia, in un'altra storia di fuoco che ha visto protagonisti stavolta uno zio e un nipote. Il più giovane pretendeva 10 euro dal parente: al suo rifiuto non ha esitato a cospargere di benzina la macchina del malcapitato appiccando un incendio. Per lui, 35 anni, l'arresto in carcere a Poggioreale. Dovrà rispondere di tentata estorsione e incendio.