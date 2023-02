La protesta dei tassisti, il 16 marzo nuovo sciopero

L’assessore alla mobilità del comune di Napoli, Edoardo Cosenza, ha incontrato i rappresentanti dei tassisti che hanno scioperato a Napoli in segno di protesta contro traffico, abusivismo, mancati controlli delle corsie preferenziali, scarso utilizzo di ZTL e per l’ingresso progressivo nel mercato di multinazionali che sottraggono clienti. I sindacati annunciano un altro sciopero per il 16 marzo: “Se però nei prossimi giorni il Comune ci verrà concretamente incontro - dicono - siamo pronti a revocarlo”