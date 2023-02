Spalletti: “Dimostrazione di forza imperiosa, non ho parole”

Il ciclo di tre trasferte consecutive fra campionato ed Europa finisce con il terzo successo 0-2 per il Napoli e Spalletti, nella conferenza stampa postpartita, elogia la squadra: “Mentalmente siamo concentratissimi sull’immediato, senza andare indietro a troppi discorsi. Abbiamo un’occasione importante per i tifosi e ce la metteremo tutta fino in fondo”