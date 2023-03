A Zurigo uno spicchio di Campania: si fa il tifo in una fabbrica dismessa

La passione per la maglia azzurra è così forte che da un club di tifosi è nata una squadra di calcio. L'amore per i napoletani di Zurigo non è solo per la squadra di Spalletti: nella quinta lega svizzera c'è anche il Napoli Club Zurigo Partenopea Football Club.

Ma tutto nasce dal tifo. Zurigo, Svizzera, mille chilometri da Napoli. Serve un punto di aggregazione e ritrovo per i tifosi. Lo si individua in una fabbrica dismessa.

Uno schermo per guardare le partite, un bar per stare in compagnia. Iniziative, trasferte: un modo per coltivare la passione. Per molti non è solo un club, è molto di più.

Non è solo calcio: a Zurigo c'è un piccolo spicchio di Campania. La passione diventa identità. Molti ragazzi del club sono nati in Svizzera, ma si sentono napoletani al 100%.

Nel servizio l'intervista a Gianluca D'Angelo, presidente del Napoli Club Zurigo Partenopea e ad alcuni sostenitori azzurri.