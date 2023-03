Accordo Inps - Santobono per i bambini fragili

Snellire le procedure, facilitare le famiglie dei bambini che soffrono eliminando quello che si può definire dolore burocratico. Questi gli obiettivi del protocollo quadro, di durata triennale, sottoscritto in Regione a Napoli, da Inps e “Santobono Pausillipon”. Saranno ora direttamente i medici dell'ospedale pediatrico ad emettere un certificato gratuito che attesti direttamente la fragilità o la disabilità dei minori ricoverati o in cura eliminando così la necessità di ulteriori accertamenti specialistici e agevolando l'erogazione delle prestazioni Inps. La medesima tipologia di accordo è stata già siglata in altri poli pediatrici: “Gaslini” di Genova, “Bambin Gesù” di Roma, “Meyer” di Firenze e “Regina Margherita” di Torino. Il governatore De Luca ha annunciato che intese dello stesso tenore saranno firmate anche per pazienti oncologici o affetti da demenze.

Nel servizio le voci di Rodolfo Conenna, direttore generale del “Santobono Pausillipon”, Pasquale Tridico, presidente Inps e Vincenzo De Luca, Presidente Regione Campania