Addio GIanni Minà, Napoli nel cuore

Gianni Minà e Napoli, un amore nel nome di Diego e di Massimo. Sì perché Gianni Minà ha saputo raccontare a tutti i lati anche meno conosciuti di Maradona e Troisi. Un rapporto che andava al di là della stima professionale, ma che era diventata amicizia profonda. Dalle giornate napoletane a quelle dell'avventura del mondiale messicano con Diego un legame indissolubile. Minà si innamorò di quell'Argentina mai favorita, ma che nel bagliore del talento di Maradona trovò energia per trasformare gregari in campioni del mondo. A Gianni Minà piaceva narrare le storie di chi dal basso aveva messo la firma sulla Storia dei grandi. D'altronde anche la scelta di Maradona di giocare a Napoli era una tela perfetta per penna di Minà. La cronaca dei momenti cruciali della vita partenopea di Diego, nel bene ma soprattutto nel male, portavano sempre la firma di Gianni Minà. Solo a lui Il pibe de oro seppe raccontare i passi della sua caduta, ma anche della rinascita. Li accomunava l'amore per Cuba e per tutti i Sud del mondo. Con Massimo Troisi memorabili interviste per la Rai, dialoghi sempre sospesi tra il serio e il paradosso. Di Troisi forse l'istantanea più bella dedicata a Gianni Minà, l'uomo capace di intervistare chiunque e di mettere a cena insieme, Sergio Leone, Gabriel Garcia Marquez, Robert De Niro e Muhammed Ali. Massimo Troisi guardandolo disse: "invidio quest'uomo per la sua agendina telefonica". Dal 2019 Minà era cittadino onorario di Napoli.