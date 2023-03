Addio Reddito di Cittadinanza, arriva il MIA

Sono oltre 100mila i cittadini campani che potrebbero veder tagliato il contributo da Reddito di Cittadinanza con la sua cancellazione e la sostituzione con il MIA, la Misura d'inclusione attiva. Per il momento si tratta di una bozza allo studio del Ministero del Lavoro, ma che prevedrebbe diverse novità in merito alla platea di percettori, al contributo da ricevere e alla sua durata.

La presenza nei nuclei familiari di persone tra i 18 e i 60 anni, ritenute immediatamente occupabili, porterà a un'immediata riduzione del 25% della cifra percepita. Parliamo di circa 100.000 campani sulle 653mila attualmente beneficiari, appartenenti a 258mila nuclei familiari. Per questa categoria sarà ridotto il contributo minimo, da 500 a 375 euro e la durata, da 18 a 12 mesi con possibilità di una proroga di 6 mesi. L'importo medio attualmente erogato in Campania è intorno ai 650 euro, sarà diminuito di un quarto per oltre il 60% delle famiglie che lo percepiscono. A tagliare ulteriormente il numero dei potenziali aventi diritto anche la riduzione dell'ISEE a 7200 euro. Il sussidio decade al rifiuto della prima offerta di lavoro congrua. Prevista anche l'obbligatorietà di un percorso di formazione e lavoro per i minorenni che abbiano assolto gli obblighi scolastici non impegnati nello studio. L'obiettivo è ridurre la quota di disoccupazione giovanile.

Nel servizio la voce dell'economista Gianni Lepre