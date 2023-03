Aggressioni negli ospedali, De Luca: "Inasprire le pene"

L’apertura di presidi di polizia all’interno degli ospedali è una misura che da sola non basta. Per il presidente della Regione Campania è necessario aprire una riflessione a livello legislativo, inasprendo le pene già previste per le aggressioni subite dal personale sanitario. La proposta di Vincenzo De Luca per garantire più sicurezza nelle strutture sanitarie arriva a margine della presentazione a Palazzo Santa Lucia del piano per le liste d’attesa, che vedrà sanità pubblica e sanità privata convenzionata agire in sinergia per abbattere i tempi di visite e prestazioni diagnostiche.

Nascerà un centro unico di prenotazione che includerà anche le farmacie, cui rivolgersi per accedere ai servizi sanitari nel territorio di riferimento. Il funzionamento sarà monitorato ogni tre mesi e corretto se necessario. Un sistema integrato con il fascicolo sanitario elettronico, obbligatorio per legge, attraverso il quale ogni cittadino potrà consultare via internet la sua storia clinica accedendovi tramite Spid o Carta di identità digitale. L'accesso sarà consentito anche al proprio medico di base e agli specialisti autorizzati dal paziente. Finora sono oltre sei milioni i referti caricati nel sistema ma aziende sanitarie pubbliche e private dovranno adeguarsi in fretta.