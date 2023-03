Al cimitero di Casal di Principe la prima tappa della visita di Mattarella

Grande attesa a Casal di Principe per la visita di Sergio Mattarella in occasione della Giornata nazionale dedicata alle vittime di tutte le mafie, domani 21 marzo. Il Capo dello Stato farà subito tappa al cimitero per omaggiare la tomba di Don Peppe Diana, ucciso dal clan dei Casalesi il 19 marzo del 1994. Nel servizio l'intervista a Pasquale Natale, direttore a riposo del cimitero di Casal di Principe.