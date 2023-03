Alta velocità Napoli-Bari, partiti i lavori per il traforo nel tratto di Telese

Sono partiti i lavori per il traforo nel tratto Telese-Vitulano nell'ambito delle operazioni per far partire la tratta ferroviaria ad Alta velocità Napoli-Bari. Nel servizio le interviste al governatore della Campania Vincenzo De Luca, alla delegata di Rete Ferroviaria Italiana Vera Fiorani e al ministro per le Infrastrutture e i Trasporti Matteo Salvini.