L'arte contemporanea nel museo del tesoro di San Gennaro

L'artista Tommaso Ottieri ha scelto di esporre nel museo del tesoro di San Gennaro nove lavori sulle chiese e sulle architetture napoletane. È la prima volta dell'arte contemporanea in questo percorso museale, tra le collezioni sacre. È il segno dell'apertura del museo verso tutte le forme d'arte che la direzione ha intenzione di far continuare attraverso altre mostre in programma.



Nel servizio le interviste a Tommaso Ottieri, artista e a Francesca Ummarino, direttrice del museo del Tesoro di San Gennaro.