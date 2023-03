Assistenza socio-sanitaria, Cisl Napoli: "Puntare sul welfare territoriale"

Strutture e personale. Per rispondere alle esigenze di prevenzione e assistenza che arrivano in campo sanitario non ci sono molti dubbi su dove bisogna destinare le risorse. Il welfare territoriale è una priorità. La storia insegna che puntare solo sulla centralizzazione può fare andare in tilt il sistema. I progetti per le case di comunità ci sono già. Necessario, però, superare qualche ostacolo. La realtà napoletana con aggressioni ai sanitari e sovraffollamento rende evidente l'urgenza di intervenire.

Nel servizio le interviste a Maurizio Petriccioli, segretario della Cisl Funzione pubblica nazionale, a Lucia Fortini, assessore regionale alle politiche sociali, a Luigi D'Emilio, segretario della Cisl Funzione Pubblica, a Melicia Comberiati, segretaria Cisl Napoli.