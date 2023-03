Attesa per Italia-Inghilterra. Di Lorenzo: "Divertiamoci come nel Napoli"

Grande attesa per la sfida del Maradona tra Italia e Inghilterra. In conferenza stampa le parole del capitano dei partenopei Giovanni Di Lorenzo. Tra le iniziative messe in campo in vista della partita si è svolto in città un focus sul calcio femminile a cura di Figc e Ussi. Nel servizio le interviste all'ex calciatrice Katia Serra, al presidente comitato Campania Figc Carmine Zigarelli e alla calciatrice del Napoli femminile Giulia Ferrandi.