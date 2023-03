Attesa per Mattarella. I casalesi: "La sua visita certifica il nostro riscatto"

Alla vigilia dell'arrivo di Sergio Mattarella a Casal di Principe, la comunità cittadina ci tiene a ribadire quanto negli ultimi anni il paese abbia cambiato volto e non possa essere più identificato con i troppi episodi di malavita che nel passato lo hanno ferito. Anzi, la visita del Capo dello Stato in occasione dell'anniversario dell'omicidio di don Peppe Diana rappresenta, per gli abitanti, proprio il riconoscimento dell'avvenuto riscatto.