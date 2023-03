Auto in fiamme a Volturara, danni anche alla facciata di un edificio

Le fiamme hanno avvolto l'auto e l'hanno distrutta, danneggiandone un'altra parcheggiata nei pressi. E' accaduto in via Alessandro Di Meo, a Volturara, in provincia di Avellino. I vigili del fuoco del distaccamento di Montella sono intervenuti intorno alle 2 di notte, per domare l'incendio e mettere in sicurezza l'area: ci sono stati anche danni alla facciata e agli infissi dell'edificio limitrofo, ma per fortuna nessun ferito.