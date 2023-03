Auto incendiata nell'hinterland di Napoli, forse l'ombra del racket di camorra

Le immagini, di una videocamera di sorveglianza, mostrano un’automobile entrare in un cancello di un capannone, siamo nella zona industriale tra Arzano, Frattamaggiore e Casoria. Dalla vettura scende un uomo che versa del liquido infiammabile su un’altra auto e poi scappa. Dopo pochi secondi arriva un’altra persona che con in mano un estintore riesce a spegnere le fiamme. La denuncia via social, attraverso la pagina del deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli. Indagini in corso da parte delle forze dell’ordine e ignoti autori e movente del gesto. L’ipotesi è che alla base dell’atto piromane vi sia l’ombra del racket della camorra, in un territorio quello di Napoli Nord, sotto scacco della criminalità organizzata. “Abbiamo denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine – ha concluso il deputato nel suo post - Non possiamo consentire questa deriva violenta e criminale”