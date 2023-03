Auto incendiata nell'hinterland napoletano: l'ombra del racket di camorra

L’ipotesi del racket alla base di un video diffuso sui social dall’onorevole Francesco Emilio Borrelli, in cui si vede un uomo dare fuoco a una vettura, per poi fuggire. Immediato l’intervento di una persona che riesce a domare le fiamme grazie a un estintore. L’evento accaduto intorno alle 18 dello scorso 8 marzo, nella zona industriale tra Frattamaggiore, Casoria e Arzano, un’area che secondo lo stesso deputato e la persona anonima che ha segnalato l’avvenimento, sarebbe da tempo nella morsa della camorra. Nel filmato si vede un uomo arrivare a bordo di un’auto avvicinarsi a un’altra autovettura parcheggiata per cospargerla di liquido infiammabile. Dopo aver appiccato il fuoco sale nuovamente a bordo dell’auto con la quale era arrivato e si dà alla fuga. “Abbiamo denunciato l’accaduto alla forze dell’ordine affinché si indaghi su ciò che ci è stato riferito e mostrato – dice Borrelli – Non possiamo consentire questa deriva violenta e criminale”.