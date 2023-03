Autonomia differenziata, De Luca: "Amarezza per il parere favorevole delle regioni del sud"

"Ieri la Conferenza delle regioni ha espresso a maggioranza un parere favorevole rispetto al decreto Calderoli, la bozza sull'autonomia differenziata. Io ho un solo elemento di amarezza, hanno votato a favore anche regioni meridionali" Eccolo, il commento sferzante del presidente della Regione, Vincenzo de Luca, nella consueta diretta facebook del venerdì. In sede di conferenza delle regioni, hanno espresso parere contrario al progetto di legge Calderoli, quello sull'autonomia differenziata, solo in quattro : Campania, Puglia, Emilia Romagna e Toscana. E così, la bozza è passata e continua il suo percorso istituzionale.

"I colleghi della Calabria, Basilicata, Sicilia, Molise, i quali sanno bene che quella bozza penalizza drammaticamente il Sud, ma hanno fatto prevalere una logica di partito, di coalizione", aggiunge il governatore, tra i più fermi sostenitori del no.