Banda ultralarga, tra i primi comuni con connessione veloce c'è Padula

Servizi migliori con connessione più veloce: è l'obiettivo del progetto che prevede di far arrivare la banda ultralarga in 440 comuni. Sono 300 quelli già serviti o con lavori in corso. Tra i primi Padula e la Certosa di San Lorenzo, nel Salernitano. Obiettivo: azzerare le distanze digitali.



Nel servizio le interviste a Valeria Fascione, Assessore regionale all'innovazione, Vincenzo Gallo, manager Campania Oper Fiber e Antonella Vairo, dirigente scolastica dell'istituto superiore Cicerone.