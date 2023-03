Basket, altre due sconfitte per Napoli e Scafati. Salvezza sempre più lontana

Sconfitta amara per la Gevi Napoli nella Lega A di Basket. Dopo aver condotto per tre quarti di gara, i partenopei crollano nel finale e davanti ai propri tifosi cedono a Brindisi. Anche Scafati rimedia una nuova sconfitta, per un solo punto, sul campo di Treviso. Le due campane sono appaiate all'ultimo posto della classifica e la salvezza si fa sempre più difficile. Nel servizio le parole del coach della Gevi, Cesare Pancotto.