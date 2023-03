Alla scoperta dei tesori poco noti di Benevento

In occasione delle giornate del Fai a Benevento i visitatori hanno affollato mete normalmente non raggiungibili, come la cappella gentilizia dei marchesi De Simone o la chiesa settecentesca di Santa Teresa.

Tesori che hanno riscosso grande ammirazione anche se alcuni turisti hanno evidenziato la necessità di restauri.

Nel servizio le interviste a Patrizia Bonelli, vicepresidente del Fai Campania, Gerardo Canfora, Rettore Unisannio e Ferdinando Ielardi, capo delegazione Fai Benevento.