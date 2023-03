Impresa Real San Giuseppe: trionfo storico in Coppa Italia

Inaspettata. E per questo ancora più bella.

La vittoria della Coppa Italia del Real San Giuseppe è arrivata al culmine di una final four avvincente, disputata in un PalaVesuvio gremito, a Ponticelli, davanti a tremila appassionati. Dopo aver eliminato la Feldi Eboli in semifinale la squadra vesuviana dei presidenti Giuseppe e Antonio Massa ha piegato anche Pesaro, vincitrice delle ultime due edizioni. Portando così per la prima volta in Campania la Coppa Italia di futsal, alla sua 37esima edizione.

San Giuseppe avanti allo scadere del primo tempo con un mancino liftato del paraguaiano Salas. Occasioni da una parte e dall'altra, due pali dei campani, Bellobuono sigilla la porta con alcune grandi parate fino al pareggio dei marchigiani di Fortini. All'ottavo però Patias riporta avanti il Real: 2-1 con un destro preciso. Pesaro gioca la carta del portiere di movimento, ma De Oliveira viene espulso per un fallo di mano.

La squadra del tecnico Fausto Scarpitti, approfitta della superiorità numerica e segna con una corale azione avvolgente finalizzata da Dian Luka il 3-1. Può così cominciare la festa, per il Real San Giuseppe, fondata esattamente 10 anni fa, un successo storico.

Nel servizio le interviste a Jurij Bellobuono e Gennaro Galletto, rispettivamente portiere e pivot del Real San Giuseppe