Capri, riapre via Krupp

È cominciato il conto alla rovescia a Capri per tornare a percorrere la strada più famosa dell'isola. Dopo quasi dieci anni, si tornerà a passeggiare lungo via Krupp, la stradina tortuosa, con i suoi 8 tornanti incastonati nella roccia, che collega i Giardini di Augusto con Marina Piccola.

Una storia infinita quella delle chiusure della via per Marina Piccola, cominciata negli anni Settanta quando iniziò a essere interessata da frane e smottamenti fino a essere chiusa definitivamente nel 1976. Bisognerà aspettare il 2008 per una riapertura in pompa magna alla presenza del Presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano. Ma il costone che sovrasta via Krupp tornò a franare meno di un anno dopo e nel 2014 arrivò la nuova chiusura definitiva.

Ora l'annuncio del sindaco di Capri, Marino Lembo, del via ai lavori affidati a un'impresa che, grazie a un partenariato pubblico-privato, che durerà cinque anni e prevede investimenti per quattro milioni di euro, porterà alla riapertura della stradina da giugno a settembre, giorno e notte. Lo stesso accadrà a Natale. In autunno e in inverno, verranno invece svolti i lavori di manutenzione e di miglioramento delle opere di difesa, tutto a carico del partner privato.

"Via Krupp sarà gestita dal Comune di Capri, che ne resta titolare", assicura il Sindaco che garantisce anche sulla gratuità del bene.

Plaude Legambiente che precisa "vigileremo affinché non sia una apertura momentanea ma rimanga nel tempo come la sua manutenzione"