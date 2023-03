Capri si rifà il look per l'estate. Ed è già boom di arrivi

Nel 2022 l'ospite d'onore fu Jennifer Lopez. La star, che aveva già scelto Capri per la luna di miele, infiammò l'isola con uno show di beneficenza da ottomila euro a biglietto. Quest'anno, invece, l'attrazione principale potrebbe essere "autoctona". E cioè la straordinaria via Krupp che a giugno, dopo anni di chiusura, tornerà a essere percorribile dai turisti. Un ulteriore motivo per far visita all'isola più chic della Campania, che già in questi giorni, alla vigilia di Pasqua, è stata presa d'assalto.

Una gradevole sorpresa, l'arrivo in massa di turisti, per operatori e commercianti. Il cui obiettivo è battere un 2022 che, sul fronte dei numeri, aveva già surclassato il 2019, ultimo anno prepandemico.

Così, in attesa dell'impennata pasquale e dei ponti di 25 aprile e primo maggio, l'isola ne approfitta per rifarsi il look.

Questione di tempo. Ad aprile dovrebbe aprire almeno la metà delle strutture ricettive. Per vedere illuminate le vetrine di Via Camerelle, strada dello shopping griffato, si dovrà attendere inizio maggio. Chi questa estate volesse passeggiare accanto ai vip e godersi la cucina locale, però, fa meglio ad affrettarsi. O i prezzi, già schizzati verso l'alto rispetto al passato, rischiano di diventare inaccessibili.