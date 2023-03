Casoria casa del taekwondo. E la Campania si difende contro i colossi

Da Casoria arriva un'altra spinta per la candidatura di Napoli come capitale europea dello sport nel 2023. Tra le tappe di avvicinamento gli eventi nazionali e internazionali ospitati nel territorio come i campionati italiani juniores per cinture nere di taekwondo che si sono disputati nel palazzetto intitolato alla memoria di Domenico D'Alise. Non una novità per la struttura, tra le eccellenze del panorama regionale dalle Universiadi in poi.

Quasi trecento atleti iscritti alle gare in venti differenti categorie e una grande partecipazione sugli spalti. La Campania si è difesa contro i colossi di Genova e Mesagne, tra le scuole più affermate della disciplina: in 46, tra ragazzi e ragazze, hanno indossato il caschetto e il dobok, tre hanno sfiorato il trionfo fermandosi solo in finale.