Ragazza ferita per errore, un 22enne ai domiciliari

Accecato dalla gelosia, si mette in cerca - armato di pistola - del rivale in amore. Venerdì sera di fine maggio. Le vie del centro di Castellammare sono piene di gente. In piazza Giovanni XXIII, l'incontro con un amico del rivale che però si rifiuta di svelargli dove sia il ragazzo.

È a quel punto che partono gli spari, in mezzo alla folla. Ad avere la peggio: una ragazza che non c'entra niente. Che è lì per caso e rimedia la frattura di una tibia. L'amico del rivale, invece, viene colpito di striscio a un piede.

Ora, a distanza di nove mesi, si è chiuso il cerchio delle indagini. La polizia ha arrestato un 22enne incensurato, gravemente indiziato di lesioni personali, detenzione e porto illegale di arma. La Procura di Torre Annunziata aveva chiesto il carcere. Il gip ha disposto i domiciliari.