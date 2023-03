Cento ragazzi di Scampia al Sei Nazioni

Sono partiti poco dopo le nove del mattino, da Napoli, dalla scuola Alpi Levi, 100 bambini e ragazzi di Scampia: destinazione stadio Olimpico di Roma per assistere a Italia-Galles, valida per la quarta giornata del Sei nazioni.

Una passione, quella per la palla ovale, riaccesa, da un paio di mesi grazie alla ripresa delle attività dello Scampia rugby, ferme dallo scoppio della pandemia di covid.

Gli allenamenti sono ripresi nel campo dell'Arci Scampia, in attesa di una sistemazione definitiva per la squadra.

Intanto organizzare la carovana, con studenti, docenti e genitori, per assistere al match pieno di fascino nella capitale non è stato semplice, ma è stato possibile grazie all'impegno della polizia, che ha messo a disposizione un pullman nell'ambito del progetto "Sport e legalità", alla Federazione italiana rugby e alla scuola Alpi-Levi dove questo sport viene promosso in quanto portatore di sani valori.



Nel servizio le voci di Salvio Esposito, Presidente dello Scampia Rugby; Giuseppe Calicchio, presidente del comitato Fir Campania; Rosalba Rotondo, dirigente scolastico dell'Istituto Alpi-Levi e Lucio Acciavatti, assessore allo Sport dell'ottava Municipalità di Napoli.