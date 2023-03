Con gli occhi di Ricciardi

Nell'auricolare la voce di Maurizio De Giovanni, un roadbook con testi e foto d'epoca e si entra nel mondo di Luigi Alfredo Ricciardi.

E' uno dei format di maggior successo quello che ripercorre i luoghi del commissario. Il tour di Nartea parte da Largo Santa Maria La Nova, sovrappone la Napoli di oggi a quella degli anni '30 per poi andare indietro nei secoli. “E' il racconto di una città in transizione”, spiega la guida Matteo Borriello, "perchè l'assetto urbanistico voluto da Mussolini azzera intere aree, in una Napoli dove già il Risanamento ottocentesco post-colera aveva cancellato molti luoghi".

L'attuale piazza Matteotti era parte dell'antico Rione San Giuseppe, dove il mercato dei commestibili di epoca napoleonica viene demolito per far posto ai nuovi edifici pubblici. Da via Medina, l'antico Largo delle Corregge, alla chiesa ortodossa dei Santi Pietro e Paolo che aveva di fronte lo scomparso Teatro dei Fiorentini. Poi via Toledo e i Quartieri spagnoli, con i vicoli che il brigadiere Maione percorre affannato per raggiungere Bambinella. Piazza Municipio, la Galleria Umberto, il San Carlo e l'amato Gambrinus.

Da domani ogni lunedi' su Raiuno i quattro nuovi episodi. Il primo, "La febbre", è già disponibile su Raiplay.