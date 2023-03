Con lo sguardo rivolto alla ripresa

Segue Meret, Di Lorenzo e Politano impegnati con l'Italia, ma guarda anche agli altri nazionali del Napoli in giro per il mondo Luciano Spalletti. Li aspetta a Castel Volturno dove torneranno nei prossimi giorni. La ripresa degli allenamenti, con chi ci sarà, è fissata per martedì mattina. Domenica sera al Maradona arriverà il Milan gara che farà da antipasto alle altre due sfide di aprile con i rossoneri valide per i quarti di Champions League. Da valutare ci saranno le condizioni di Raspadori, Demme e Bereszyński che si è infortunato con la sua Polonia.

E in nazionale si è fermato anche il tunisino Bronn, difensore della Salernitana, che ha accusato un problema muscolare. Paulo Sousa spera di recuperarlo per la delicata trasferta di domenica sul campo dello Spezia. Gli uomini di Semplici, quartultimi, hanno soltanto tre punti di distacco dai granata che saranno accompagnati in terra ligure da circa duemila tifosi. Match speciale per il centrocampista Maggiore spezzino, ex di turno, innamorato della città. Chissà che l'allenatore portoghese non decida di concedergli un'opportunità dal primo minuto nella sua partita del cuore.

In B, se il campionato finisse oggi, il Benevento, terzultimo, sarebbe retrocesso, ma, per fortuna di Stellone e dei suoi, alla fine del torneo mancano ancora otto partite. I punti in palio, però, iniziano ad essere pesanti e vanno evitati ulteriori passi falsi. Sabato ci sarà l'impegnativa prova sul campo del Bari. Si dovrà, almeno, tentare di uscire indenni dal San Nicola.