Corsa ai biglietti per le partite, assalto agli hotel. Febbre scudetto a Napoli

Settimane da tutto esaurito per lo stadio Maradona. Già finiti i biglietti per la sfida di campionato tra Napoli e Milan, quarantamila presenze previste per la gara di giovedì 23 marzo della Nazionale contro l'Inghilterra, attesa per la messa in vendita dei tagliandi per la sfida casalinga di Champions, sempre contro il Milan. E in città registrano il boom le prenotazioni degli alberghi per il week end del 4 giugno, ultima giornata di campionato, quando potrebbe tenersi la festa per lo scudetto.