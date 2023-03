Criminalità giovanile e dispersione scolastica, confronto dei garanti dell'infanzia a Napoli

Un numero di minori segnalati all'autorità giudiziaria che è tra i più alti di Italia. Una dispersione scolastica che secondo le ultime rilevazioni ha superato il 14%. Una povertà educativa figlia di una disparità di risorse tra nord e sud del Paese. Ci sono stati anche questi temi al centro del confronto tra i garanti per l'infanzia e l'adolescenza di tutta italia al consiglio regionale della campania. Il dibattito tra mondo delle istituzioni e mondo accademico ha avuto come obiettivo l'armonizzazione dei ruoli e delle funzioni dei garanti nelle varie regioni e soprattutto la riflessione per un progetto di legge unico a tutela dei minori.

Nel servizio le interviste a Giuseppe Oliviero, presidente del Consiglio regionale della Campania, a Giuseppe Scialla, Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Campania e a Giuseppe Sommese, presidente della I commissione del Consiglio regionale della Campania.