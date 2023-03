Dai fax ai click, la pubblica amministrazione si rinnova attraverso l'università

Dai faldoni di carta ai database digitali. Dai timbri alle app. Dai fax ai click. Per uscire dai pantani burocratici, la pubblica amministrazione attinge a nuove competenze e punta sui luoghi di formazione dei funzionari del futuro. Uno su tutti, il polo universitario di San Giovanni a Teduccio a Napoli. L'ateneo federiciano offre già master al personale della pubblica amministrazione a condizioni economiche agevolate e ha creato una scuola di public management. Presto nel polo di San Giovanni si lavorerà per lo sviluppo di un'app per il portale di reclutamento della PA.

Nel servizio le interviste al ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, al rettore della Federico II Matteo Lorito e al presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione Paola Severino.