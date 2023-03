Dalla periferia Est a quella Ovest, la camorra spara e uccide a Napoli

Spara e uccide la camorra a Napoli. Due gli omicidi in diciotto ore in periferia prima ad Est e, poi ad Ovest della città. Stamattina a Pianura ucciso Antonio Esposito, pregiudicato per reati di droga. I killer sono entrati in azione tra i passanti a pochi passi dalla Chiesa Cristiana Evangelica. Ieri pomeriggio a Ponticelli assassinato Pasquale Manna. Detenuto in passato per associazione camorristica. Era considerato il reggente del clan Veneruso - Rea.

Nel servizio la voce del sindaco di Napoli Manfredi che esprime grande preoccupazione per gli episodi delle ultime ore