Dalle terre di camorra a quelle di don Diana

Cinque colpi di pistola esplosi nella sacrestia della Chiesa di San Nicola alle 7.20 del 19 marzo 1994. Poco prima di quella messa che don Peppe doveva celebrare nel giorno del suo onomastico prima di festeggiare con amici come Augusto Di Meo, che vide il killer Giuseppe Quadrano, testimone di giustizia mai riconosciuto dallo Stato come tale ma sempre custode della memoria.

Lenzuola bianche, un corteo silenzioso, i funerali: diventavano collettivi dolore e rabbia nel territorio in cui da anni il clan dei Casalesi occupava spazi fisici e istituzionali.

Nel 1991 il documento "Per amore del mio popolo non tacerò" firmato dai parroci della forania di Casal di Principe fu letto nelle chiese. Diceva "la camorra è una forma di terrorismo che incute paura, impone leggi, diventa componente endemica della società. L'azione della Chiesa deve essere più tagliente e meno neutrale".

Fu arrestato un anno dopo l'omicidio in un bar di Valencia Giuseppe Quadrano. Iniziò a collaborare, fu condannato a 14 anni. Ergastolo per il mandante Nunzio De Falco e per i coautori Mario Santoro e Francesco Piacenti.

Il 5 dicembre 1995 il blitz "Spartacus": 115 arresti e un processo di 550 faldoni che in appello vide 16 ergastoli. Si sgretolava il potere granitico dei Casalesi con gli arresti di Francesco Bidognetti, Francesco Schiavone, Antonio Iovine, Michele Zagaria. Cominciava il percorso a ostacoli delle confische e dell'attacco ai patrimoni criminali.

Sulla strada tracciata da don Peppino nelle terre di don Diana le esperienze di economia sociale nei beni confiscati, le storie di condivisione, consapevolezza, formazione.