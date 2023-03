De Iesu: "Napoli deve essere una priorità per il governo"

“Napoli deve essere una priorità per il governo, ma soprattutto servono sistemi che prendano in carico i bambini che sono spugne e assorbono dalle famiglie. Le scuole fanno già molto ma devono fare di più. E l'amministrazione comunale deve mettere in campo tutte le iniziative per supportare i ragazzi fragili che vivono in realtà familiari e contesti ambientali disagiati”. L'assessore alla Sicurezza del Comune di Napoli Antonio De Iesu interviene su quanto avvenuto a Mergellina pochi giorni fa, con l'omicidio del giovane Francesco Pio Maimone.

“Bisogna lavorare per garantire maggiore sicurezza, nonostante la carenza di personale delle forze dell'ordine. Mergellina sarà una priorità e una sorvegliata speciale: già da domani, in ogni fine settimana, sarà oggetto di un piano di controllo straordinario con le forze di polizia e il supporto della Municipale per garantire livelli di sicurezza sostenibili”.