De Luca riceve tre giovani migranti

Leggono un elogio della nostra Costituzione Asharaf, albanese, ed Ervis, di origine marocchina. Sono allievi, a Scafati, di uno degli oltre cinquanta corsi di istruzione e formazione professionale organizzati dalla Regione e rivolti a giovani in età di obbligo scolastico. Sognano i ragazzi di lavorare nel settore turistico e con loro sogna Sadakh, somalo, arrivato in Italia dopo oltre due anni di indicibili sofferenze. I tre hanno incontrato a Napoli, in Regione, il governatore De Luca che, poco prima, aveva parlato nuovamente della bozza Calderoli sull'autonomia differenziata dicendo che di alcune proposte della Campania, accettate dal ministro, si sono, poi, perse le tracce.

Nel servizio le voci di Armida Filippelli, assessore regionale alla formazione professionale, e Vincenzo De Luca, Presidente Regione Campania