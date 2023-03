No al taglio del reddito di cittadinanza, disoccupati sul tetto di Palazzo Reale

Giornata calda a Napoli sul fronte delle proteste dei disoccupati. Centinaia di persone aderenti al “Movimento 7 settembre” e a “Cantiere 167 Scampia” hanno manifestato in piazza Cavour, mentre un altro gruppo è salito sul tetto del teatro San Carlo e di Palazzo Reale. Chiedono di essere impiegati in lavori socialmente utili e soprattutto che non venga tagliato il reddito di cittadinanza.