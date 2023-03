Esplode la rabbia dei disoccupati: scontri con la polizia in via Verdi

La disperazione porta alla rabbia. I momenti di tensione vissuti in mattinata a via Verdi, davanti alla sede del consiglio comunale di Napoli, sono figli di anni di disagio sociale ed economico.

I disoccupati del movimento 7 novembre e del cantiere 167 Scampia vengono a contatto con gli agenti di polizia mentre provano ad arrivare a palazzo San Giacomo: uno di loro viene fermato e rilasciato dopo poche ore, altri registrano contusioni e ferite.

In precedenza si era tenuto un corteo autorizzato, poi l'ennesimo incontro andato male: una delegazione si era recata in prefettura per avere rassicurazioni sul futuro, in particolare sui corsi di formazione necessari a reintrodurli nel mercato del lavoro quando partiranno gli appalti del Pnrr.

Ma dall'amministrazione cittadina non arrivano le risposte gradite: il cambio di governo dello scorso autunno ha rallentato le trattative, ma di fatto sembra impossibile accontentare le richieste di un inserimento collettivo nei corsi di tutti gli appartenenti ai movimenti.