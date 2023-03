Ecco Erry e i suoi fratelli: chi sono oggi i Frattasio

In pochi anni realizzarono oltre 186 milioni di cassette contraffatte. Tra gli anni ‘80 e ’90 i fratelli Peppe, Enrico e Angelo Frattasio si trovarono, poco più che maggiorenni, al centro di un business miliardario. In lire. Le audio cassette pirata firmate "Mixed by Erry" con le compilation create da Enrico, invasero le bancarelle di Napoli e di mezza Italia arrivando fino ad Hong Kong. Prima di finire nel mirino della Finanza.

Nel ‘97 i fratelli furono arrestati e poi condannati a 4 anni e mezzo di reclusione, i loro beni confiscati. Ai loro danni si è consumato il primo arresto per violazione del diritto d’autore con la pena più alta mai comminata per questo reato.

A causa loro sono nate le leggi anti pirateria. La loro storia oggi è un film di Sydney Sibilia ma prima era diventata un libro scritto da Simona Frasca per “Ad Est dell'Equatore”. Che lo presenta così: “ Mixed by Erry è la biografia di una famiglia di artisti ed eroi metropolitani arricchita da immagini e materiali unici; imperdibile per chi ha vissuto quegli anni, per chi vuol conoscere un pezzo di storia musicale dell’intero paese e per tutti quelli che in casa custodiscono ancora gelosamente una Sony o una TDK con il timbro blu”.