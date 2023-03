Transizione green e fonti rinnovabili: alla Mostra d'Oltremare parte Energymed

Al via alla Mostra d'Oltremare di Napoli la 14esima edizione di Energymed. Transizione green, fonti rinnovabili, economia circolare, nuove tecnologie in rassegna fino a sabato. Tra le priorità delle aziende che espongono i loro prodotti anche soluzioni per contrastare il caro bollette. Temi con i quali dovranno confrontarsi le amministrazioni. “Per far circolare energie ricavate da fonti rinnovabili - dice il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi - stiamo rinnovando la rete elettrica cittadina che risale a 40 anni fa. Precondizione per attivare le future colonnine per le auto elettriche”.