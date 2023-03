Il futuro dell'Europa passa dal Mediterraneo

La pandemia prima, la guerra in Ucraina poi hanno mutato in poco tempo le dinamiche internazionali. Spostando le coordinate geografiche delle linee di sviluppo economico.

Del tema si discute oggi e domani a Napoli, al Maschio Angioino. In occasione del Festival Euromediterraneo dell'economia. Oltre 60 relatori, tra cui ministri e vertici di aziende italiane.



Nel servizio, le voci di:

Patrizio Bianchi - Presidente board Feuromed

Matteo Lorito - Rettore Università Federico II

Gaetano Manfredi - Sindaco di Napoli