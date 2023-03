Sud e sviluppo, si punta su formazione ed export

Dalla transizione energetica - opportunità per il Sud e per una nuova centralità del Mediterraneo - il focus di Feuromed si sposta sul capitale umano. "Per renderlo realmente il mare nostrum - dice Romano Prodi - c'è bisogno di formare una classe media con una visione comune". Per questo, l'ex presidente del Consiglio e della Commissione europea, rilancia la proposta di università miste con una sede a nord e una a sud dell'area mediterranea.

Formazione. Ma anche competenze che già risiedono nel nostro Paese. Quel made in Italy su cui il governo punta per rafforzare la posizione italiana nel contesto globale.

Ma la giornata conclusiva di Feuromed è anche l'occasione per tornare sul tema dell'autonomia differenziata. Che vede i governatori di centrosinistra critici verso il progetto del governo.

Nel servizio, le voci di:

Antonio Tajani, ministro degli Esteri

Vincenzo De Luca, presidente Regione Campania

Raffaele Fitto, ministro per il Sud