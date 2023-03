Pianura in strada per Pio: "Vive nei nostri cuori. Ma ora basta: è inaccettabile morire così"

“Pio vive”. Pianura urla il suo nome quando scende in massa in strada per la fiaccolata a lui dedicata. Ucciso a 18 anni, per sbaglio. Vittima innocente. Lo ricordano le maglie speciali con il suo volto, in cielo palloncini bianchi. Il padre in lacrime svela: “Mi scrivono da ogni parte del mondo”. Perché quello che è accaduto è inaccettabile. Ed è quello che dicono in tutto il quartiere.