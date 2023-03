Un flash mob per i diritti dei bambini di famiglie arcobaleno

In piazza Municipio ci sono le associazioni. C'è la politica. C'è l'amministrazione comunale. "E figl so' piezz' 'e core" dice il flash mob che chiede di non bloccare - come indicato dal governo - la trascrizione dei certificati di nascita dei figli di coppie dello stesso sesso.

Napoli aderisce all'iniziativa. Qui, il sindaco Manfredi ha pure cambiato nome all'assessorato di competenza: non più alla Famiglia bensì alle Famiglie.

Nel servizio, le voci di:

Laura Lieto - Vicesindaco di Napoli

Alessia Crocini - Presidente Famiglie Arcobaleno

Carlo Cremona Presidente i-Ken

Loredana Rossi - Associazione Transessuale Napoli

Antonella Capone Presidente ALFI Napoli

Antonello Sannino Presidente Arcigay Napoli